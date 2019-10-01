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المسند يتوقع: بدء موسم الأمطار على المملكة في هذا الموعد

المسند يتوقع: بدء موسم الأمطار على المملكة في هذا الموعد
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تواصل – الرياض:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم: بدء موسم الأمطار المعتاد في الشرقية والرياض بعد أسبوعين من الآن – بمشيئة الله-، مشيراً إلى أن الحالة “هيكا” ستؤثر على مكة والمدينة.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “عادة يبدأ موسم الأمطار في الوسطى والشرقية والشمالية في أكتوبر، خاصة النصف الثاني منه، ويستمر حتى نهاية مايو”.

وأضاف أنه يُتوقع انخفاض طفيف وملموس وتدريجي في درجة الحرارة بأقصى الشمال السعودي خلال هذا الأسبوع؛ وقد تزداد الإصابة بالزكام.

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