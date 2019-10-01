المملكة تمنح أهالي «مأساة الرضع» بالجزائر عمرة مدفوعة التكاليف

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خصّصت المملكة، عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرقي الجزائر مما أدى إلى وفاة 8 رضع.

وجدّد السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني، تعازيه لأهالي الضحايا، وفقا لما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية.

وقال السفير في تغريدة له على موقع تويتر: “على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.