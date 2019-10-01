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مواطن يوثق وصول إحدى عربات قطار الرياض.. كشف موعد التشغيل (فيديو)

مواطن يوثق وصول إحدى عربات قطار الرياض.. كشف موعد التشغيل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

التقط مواطن بكاميرا هاتفه الجوال، مقطع فيديو يظهر وصول إحدى عربات قطار الرياض والذي سيتم تشغيله بشكل رسمي منتصف عام 2020.

وظهرت إحدى عربات القطار محمولة على شاحنة عملاقة في أحد الشوارع السريعة، حيث يبدو من المقطع أنها في طريقها لتأخذ موقعها بمشروع قطار الرياض العملاق.

يُذكر أن قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى “مترو الرياض”، هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من القطارات والحافلات، وتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة الرياض من جميع الاتجاهات، وتضم 85 محطة.

 

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