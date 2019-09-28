توضيح مهم «حساب المواطن» بشأن احتساب أعمار مستحقي الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن احتساب أعمار المستفيدين يتم بطريقة آلية بناء على التاريخ الهجري وليس الميلادي.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطن قال فيه: “هل يتم احتساب العمر بالهجري أو بالميلادي ؟ أرجو الإفادة”.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “يتم احتساب العمر آليا بناء على تاريخ الميلاد بالهجري”.

وكان البرنامج أكد في وقت سابق،أن بإمكان المستحقين للدعم التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المتقدم للدعم، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 22 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين 10 سبتمبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن إجمالي الدعم للدفعة الـ 22 من حساب المواطن بلغ 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، ممن شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.