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هدد عائلة بسكين وأصاب رجُلَي أمن.. تفاصيل ضبط «مسلح جدة»

هدد عائلة بسكين وأصاب رجُلَي أمن.. تفاصيل ضبط «مسلح جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال دوريات الأمن بمحافظة جدة من ضبط مقيم يحمل سكيناً هدد عائلته بأحد الأحياء بالمحافظة إثر خلاف بينهم نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من مقيمة أفادت بوقوع خلاف عائلي بين أخيها ووالدتها، وأُصيبت بالتشنج من إثر الخلاف، وأغلقوا على أنفسهم الباب بسبب حالته.

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن لموقع البلاغ، ووجد مقيم يحمل سكينًا، وتمكن رجال الأمن من تحييد خطره وافتكاك السكين من يده والتحفظ عليه، ما نتج عنه إصابة اثنين من رجال الأمن إصابة سطحية في اليد والقدم، من إثر افتكاك السكين من المقيم، وجرى إعداد محضر بالواقعة.

وتحفظت الجهات الأمنية على المقيم تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، لاتخاذ اللازم.

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