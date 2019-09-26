محاكمة خلية سرية اغتالت رجلي أمن.. القتل تعزيراً لإرهابيين والسجن لـ 12 آخرين

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض محاكمة 14 إرهابياً ينتمون لتنظيم سري مسلح داخل المملكة (خلية برجس)، حيث قضت بالقتل تعزيراً بحق مدانَيْن، والسجن مددا مختلفة ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة لبقة أعضاء الخلية.

وكانت جلسة النطق بالحكم الابتدائي، قد عُقدت اليوم الخميس بحضور جميع المتهمين (12 سعوديا وسوري وسوداني).

وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكم بثبوت إدانتهم في اغتيال رجلي أمن في عام 1436 أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية، وشروع المتهمين الأول والثاني (المحكوم عليهما بالقتل تعزيرا) في استهداف أحد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن العاملين في نقاط أمنية متفرقة، وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن، كما أدين بعض المتهمين بتأييد تنظيم “داعش” الإرهابي وعدة تهم متفرقة، وفقا لـ”عكاظ”.

وشملت أحكام السجن ضد باقي عناصر الخلية كالتالي: المتهم الثالث (5 سنوات)، المتهم الرابع (4 سنوات)، المتهم الخامس (11 سنة)، المتهم السادس (3 سنوات)، المتهم السابع (8 سنوات)، المتهم الثامن (4 سنوات و6 أشهر)، المتهم التاسع (5 سنوات)، المتهم الـ10 (5 سنوات)، المتهم الـ11 (سوري) 4 سنوات مع إبعاده خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، المتهم الـ12 (سوداني): 5 سنوات مع إبعاده خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، المتهم الـ13 (9 سنوات)، المتهم الـ14 (15 سنة).