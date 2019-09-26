الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

تنبيه لمستخدمي «آيفون 11».. رسالة مزعجة عند تركيب قطع غيار مقلدة

تنبيه لمستخدمي «آيفون 11».. رسالة مزعجة عند تركيب قطع غيار مقلدة
0

تواصل – وكالات:

حذرت شركة “أبل”، مستخدمي “آيفون 11” الجديدة من استبدال شاشة الجهاز بأخرى غير أصلية، بل من الواجب في حالة تلفها تستبدل لدى متاجر موثوقة ومعتمدة.

وذكر موقع “ذا فيرج” المختص في الأخبار العلمية؛ أنه في حال قام مستخدمو هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون برو ماكس”، بوضع شاشة غير أصلية؛ ستطالعهم رسالة تحذير فورية.

ويقول الهاتف في هذه الرسالة التنبيهية: “إنه غير قادر على التحقق مما إذا كانت الشاشة أصلية”.

ووردت هذه الإرشادات في وثيقة دعم جديدة أصدرتها شركة “أبل” حول ما يتوجب القيام به في حالة ملاحظة تغيير على الشاشة مثل البريق والألوان.

ووفق ما نقلته “سكاي نيوز”؛ توضح الشركة أن إصلاح الهاتف بطريقة خاطئة؛ من شأنه أن يُلحق ضررًا بالجهاز، ويؤدي إلى ارتفاع حرارته، وربما إصابة المستخدم بجروح.

وأوردت “أبل” أن الرسالة التحذيرية ستظهر على شاشة “أبل” المقفلة خلال الأيام الأربعة الأولى من رصد الخلل، ثم ينتقل التنبيه إلى قسم الإعدادات.

ويصدر هذا التحذير في الأجهزة الجديدة فقط؛ أي أنه لا ينطبق على النسخ السابقة من آيفون؛ حتى وإن جرى الاستبدال بشاشات غير أصلية. ولا يقوم هاتف آيفون بتوقيف عمل الشاشة حتى إنْ لم يتأكد من كونها أصلية.

في وقت سابق، ذكرت تقارير تقنية أن رسالة مزعجة أخرى تظهر لدى من يقومون بتغيير البطارية في هواتف “آيفون” إذا لم تكن أصلية.

ويقول منتقدو شركة “أبل”، إنها تحاول احتكار أنشطة الإصلاح؛ وهو ما يحرم المستخدمين من خيارات إصلاح قد تكون أفضل سعرًا، وقال معلقون: إن الأمر يشبه تحذير صاحب السيارة فقط لأنه ذهب إلى ورشة غير تابعة للوكالة التي اشترى منها العربة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 ميزات مهمة وغير مسبوقة في «آيفون 11»

4 ميزات مهمة وغير مسبوقة في «آيفون 11»

الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)

الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)

هواتف آيفون 11.. الخدعة تكتمل والدليل «أندرويد»

هواتف آيفون 11.. الخدعة تكتمل والدليل «أندرويد»

رسميًّا .. إطلاق «آيفون 11 برو» و«آيفون 11 برو ماكس» بمواصفات قياسية

رسميًّا .. إطلاق «آيفون 11 برو» و«آيفون 11 برو ماكس» بمواصفات قياسية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>