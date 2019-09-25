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بعد تورطه في فضيحة أوكرانيا.. «النواب الأمريكي» يدرس عزل «ترامب»

بعد تورطه في فضيحة أوكرانيا.. «النواب الأمريكي» يدرس عزل «ترامب»
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تواصل – وكالات:

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ بالنظر في مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

وفي وقت سابق قال رئيس لجنة مجلس النواب للطرق والوسائل الخاصة بالضرائب، ريتشارد نيل، في أعقاب لقائه رئيسة مجلس النواب، إنه تم اتخاذ القرار بالمضي قدما بإجراءات عزل الرئيس، مشيرا إلى أن هذا الموقف حظي بتأييد رؤساء اللجان الأخرى.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد صادق على قرار يطالب بإحالة شكوى الموظف في الاستخبارات الذي كشف عن موضوع ضغط ترامب على أوكرانيا، إلى لجنتي شؤون الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.

وفي وقت سابق أوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في المجلس ستيني هوير في بيان مشترك لهما، أن القرار ينص أيضا على حماية كاشف المعلومات، بحسب “رويترز”.

وقالت بيلوسي تعليقا على المعلومات حول ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل المرشح المحتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، إنه لم يحق لترامب أن يطلب من حكومة أجنبية فتح تحقيق يخص منافسه السياسي، حتى إن لم يربط فتح التحقيق مع تقديم المساعدات.

يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بتأجيل تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بحجم نحو 400 مليون دولار للضغط على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتفتح السلطات الأوكرانية تحقيقا مع نجل جو بايدن، واعترف ترامب بتأجيل المساعدات، لكنه نفى ممارسة أي ضغط على أوكرانيا.

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