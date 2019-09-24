«نيويورك تايمز»: أمريكا تُجهز لرد غير تقليدي على النظام الإيراني

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تدرس أمريكا سيناريوهات شن هجمات إلكترونية ضد إيران، تهدف لردع ممارسات النظام الإيراني التي تسببت في حالة عدم استقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، أشارت فيه إلى أن المرحلة القادمة ستكون فترة اختبار لمعارك من نوع آخر لا يهم فيها عدد الجنود أو العتاد العسكري، إنما ستكون الغلبة فيها للمتسلحين بالتقنية التكنولوجية العالية.

وكانت الصحيفة قد كشفت في نهاية أغسطس أن الولايات المتحدة شنت هجوماً “سيبرانياً” على إيران قبل نحو ثلاثة أشهر واستطاعت تدمير معلومات مهمة كانت متوفرة لدى طهران.