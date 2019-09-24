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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطي منها والجنوبية، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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