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النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب على امرأة في مكان عام.

وكانت وحدة الرصد والمتابعة في النيابة العامة قد رصدت المقطع، وأصدرت أمراً للجهات المختصة بالقبض على المعتدي، وتم التوصل إليه ومباشرة إجراءات التحقيق معه وإيقافه بناءً على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبّب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.

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