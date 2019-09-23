«واتسآب» تطلق ميزة تتيح مشاركة الحالة على «فيسبوك».. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

أعلنت خدمة التراسل الفوري “واتسآب” إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة على فيسبوك، وذلك بعد أشهر من الاختبار، ولم تُعلن الخدمة عن الميزة رسمياً، لكن العديد من المستخدمين أفادوا عبر تويتر عن وصول الميزة.

وأشارت واتسآب إلى أن صفحة الأسئلة الشائعة على موقعها تتضمن شرحاً لكيفية مشاركة حالات واتساب على فيسبوك والتطبيقات الأخرى مثل إنستغرام أو جيميل، أو صور غوغل، لذا، فإن الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وشيكاً.

وبدعم الميزة الجديدة، سوف يرى المستخدم الخيار الجديد (شارك إلى قصة فيسبوك) Share to Facebook Story تحت (حالتي) My Status تبويب الحالة، حيث يمكنه النقر عليه للانتقال إلى الخطوة التالية. وهناك يمكن للمستخدم رؤية التطبيقات التي يمكن مشاركة حالة واتساب معها.

وفي حال نشر المستخدم أكثر من حالة على واتسآب، فإنها جميعاً سوف تُشارك مع قصص فيس بوك. لذا، في حال لم يرغب المستخدم بمشاركة جميع الحالات، فيتعين عليه الذهاب إلى قسم (حالتي) My Status، ثم اختيار الحالات التي يرغب في مشاركتها فقط، وذلك من خلال النقر على زر القائمة في الزاوية العليا اليمنى ثم خيار (شارك إلى فيس بوك).