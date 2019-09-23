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5 حالات تُمكن الزوجة من التسجيل «مستفيد رئيسي» في «حساب المواطن»

5 حالات تُمكن الزوجة من التسجيل «مستفيد رئيسي» في «حساب المواطن»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان الزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وجاء ذلك ردا على سؤال مغردة عبر حساب خدمة العملاء قالت “إنها متزوجة، وزوجها متقاعد ومتزوج من أخرى موظفة وراتبها عالي، ولذلك فهو غير مؤهل، فكيف يمكنها التسجيل والاستفادة من الدعم خاصة أن راتب التقاعد قليل؟”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، ردا على سؤال المغردة، أنه يمكن للزوجة التسجيل في حال كانت (مهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) ويشترط إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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