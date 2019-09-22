توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات كل من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، غدا الاثنين.

وتشمل الحالة الجوية المتوقعة كذلك ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

وأضافت الأرصاد أن محافظتي الأحساء وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية ستشهدان تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة غداً (43 درجة مئوية)، فيما تُسجل أبها أدنى درجة حرارة (16) درجة.