تنبيه مهم من قنصلية المملكة في «هونج كونج» للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

وجهت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم الأحد، تنبيهاً للمواطنين المسافرين عبر مطار هونج كونج بضرورة الحضور قبل موعد رحلاتهم بوقت كافٍ، وذلك بسبب دعوات من قبل محتجين لعرقلة حركة المرور باتجاه المطار.

وقالت القنصلية عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قائلة: “تود القنصلية السعودية لفت انتباه المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي إلى أنّ هيئة المطار أعلنت اليوم الأحد 22 سبتمبر عن وجود دعوات من جانب المحتجين لعرقلة حركة المرور في اتجاه المطار لذا يرجى التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ”.