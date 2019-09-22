تحذير من النيابة العامة.. ارتكاب هذه المخالفة يُعرضك للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

تواصل – الرياض:

حذرت النيابة العامة من إنتاج أو نشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة، على خليفة نشر مواطن مقطع فيديو وهو يسيء لعدد من القبائل.

وقالت النيابة، في بيان لها، إن كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعاقب وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتنص المادة السادسة من النظام أن يعاقب الشخص مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.