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بُشرى للمقيمين اليمنيين.. الإعفاء من الغرامات ورسوم المرافقين في هذه الحالة

بُشرى للمقيمين اليمنيين.. الإعفاء من الغرامات ورسوم المرافقين في هذه الحالة
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تواصل – الرياض:

أكدت السفارة اليمنية بالرياض، أن توجيهاً صدر من قِبل الجهات المختصة بالمملكة، بإعفاء اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات.
وأوضحت السفارة، أن التوجيه يشمل الرسوم والغرامات ذات الصلة مثل تجديد الإقامات ورسوم المرافقين وهوية زائر والتغيب عن العمل وغيره.
وأهابت السفارة، بالمقيمين في المملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، القيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق إقامتهم؛ لاستكمال الإجراءات وفقاً للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة التي تسمح بالدخول إلى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة أو مناسك فريضة الحج فقط.
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