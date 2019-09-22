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وفاة «طالب روضة» بعد تعرضه للدهس من حافلة نقل مدرسي .. و«تعليم الباحة» يوجه بالتحقيق

وفاة «طالب روضة» بعد تعرضه للدهس من حافلة نقل مدرسي .. و«تعليم الباحة» يوجه بالتحقيق
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تواصل – الباحة:

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق الزهراني بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حادثة الدهس بحافلة خاصة بنقل الطلاب، والتي تعرض لها طالب يدرس في إحدى المدارس الأهلية والذي توفي إثر الحادثة.

وقدم المدير العام واجب العزاء لذوي الطالب، حيث كانت تقله الحافلة في طريق عودته إلى المنزل الخميس الماضي.

وأوضح متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان أن المدير العام وجه باتخاذ اللازم وفق الاختصاص، لكون الحافلة ليست ضمن النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم، ممثلة في شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي.

وكشفت إدارة المرور بمنطقة الباحة أن سائق الحافلة التابعة لمدرسة أهلية، وهو من الجنسية الباكستانية قام بإنزال طالب الروضة وهو في الخامسة من عمره أمام منزله، واعتقد السائق بأن الطالب مر من خلف الحافلة، إلا أن الطالب توجه من أمام الحافلة ليتعرض للدهس. لتباشر إدارة المرور في الباحة التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

 

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