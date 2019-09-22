مليشيا الحوثي الانقلابية ترتكب 16 ألف حالة انتهاك بحق مدنيين في «الجوف»

تواصل – واس :

رصدت منظمة يمنية 16 ألف حالة انتهاك بحق المدنيين في محافظة الجوف ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال الفترة من يوليو 2016م حتى سبتمبر 2019م.

وأطلقت منظمة الحقّ في الحياة تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة الجوف خلال مؤتمر صحفي اليوم, قالت فيه إن الانتهاكات توزعت بحسب التقرير بين القتل والإصابة والتهجير والاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير المنازل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبلغت حالات القتل التي رصدتها المنظمة 379 حالة بينهم 172 طفلا و106 نساء و101 مسنا و786 حالة إصابة بينهم 290 طفلا 113 من النساء بالإضافة إلى رصد تهجير 12673 أسرة وتفجير 14 منزلا و45 مدرسة ومرفقًا تعليميًا و11 مرفقًا صحيًا وتضرر 700منزل بشكل كلي وجزئي.