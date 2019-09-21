الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ضبط 3.8 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 3.8 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الجبير: هجوم أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران

الجبير: هجوم أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران

«التعليم» تتيح لمنسوبيها ضم الخدمات السابقة عبر «فارس»

«التعليم» تتيح لمنسوبيها ضم الخدمات السابقة عبر «فارس»

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بجدة.. ووالدها يناشد البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بجدة.. ووالدها يناشد البحث عنها

توضيح من «النيابة العامة» بخصوص «معنف الرضيعة»

توضيح من «النيابة العامة» بخصوص «معنف الرضيعة»
0

تواصل- الرياض:

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن وحدة الرصد في النيابة العامة رصدت مقطعا مصورا  لشخص  يظهر محتواه قيام ذلك الشخص بضرب طفلة رضيعة وتعنيفها جسديًا لإجبارها على الوقوف.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة أصدرت على الفور أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية مقترف ذلك الجرم من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويته وتحديد موقعه، والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معه، وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر، وإساءة المعاملة بحقه، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية، ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان المختصه لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النيابة» تحذر من إساءة المعاملة باسم الوظيفة.. السجن 10 سنوات وغرامة 20 ألفاً

«النيابة» تحذر من إساءة المعاملة باسم الوظيفة.. السجن 10 سنوات وغرامة 20 ألفاً

النيابة: رشوة «الموظف العام» جريمة كبرى.. عقوبة صارمة تنتظر مرتكبها

النيابة: رشوة «الموظف العام» جريمة كبرى.. عقوبة صارمة تنتظر مرتكبها

النيابة العامة تكشف عقوبة «الوسطاء» في قضايا الرشوة

النيابة العامة تكشف عقوبة «الوسطاء» في قضايا الرشوة

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>