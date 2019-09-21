وفاة فتاة سعودية جراء حادث مروري مروع في أمريكا

توفيت طالبة سعودية جراء حادث مروري مروع وقع أمس الأول الخميس، للسيارة التي كانت تقودها في أحد الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعود التفاصيل إلى تلقي شرطة ولاية بنسلفانيا لويستاون اتصالاً من أحد المارة يفيد بتعرض سيارة الفتاة لحادث مروري عند التاسعة صباحاً في منطقة جبلية، مبيناً أن رجال الشرطة الذين باشروا الموقع عثروا على الطالبة (33 عاماً) متوفاة.

وذكرت مصادر أن الطالبة كانت في طريقها إلى جامعة “ديلاوير” التي تدرس بها اللغة الإنجليزية، عندما فقدت السيطرة على السيارة ما أدى لخروجها عن الطريق وتعرضها لصدمة قوية أدت لوفاتها.