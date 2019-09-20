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خبراء يحذرون من ثغرات خطيرة بنظام «iOS 13» الجديد.. تعرّف عليها

خبراء يحذرون من ثغرات خطيرة بنظام «iOS 13» الجديد.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

مع الكشف عن هواتف آيفون الجديدة «11» و«11 برو»، تعرض نظام التشغيل «iOS 13» لسيل من الانتقادات التي وجهها مطورو أنظمة عالميين، نظرا لوجود ثغرات عديدة فيه.

فبحسب ما نقلت مجلة «فوربس» عن موقع «ذا فيرج» المتخصص بالأخبار التقنية، فقد اكتشفت الكثير من الثغرات في نظام التشغيل منها توقف التطبيقات بشكل مفاجئ، وتوقف إشارة تغطية شبكة الخلوي، فضلا عن بطء أداء الكاميرا، ومنح الصور الملتقطة والمخزنة تواريخ غير صحيحة.

وإلى جانب تلك المشكلات، اكتشف مطورون ثغرات خطيرة تتعلق بالرسائل الإلكترونية والتنبيهات، وخصوصا بالنسبة لموقع AppleVis والمخصص للمكفوفين، حيث وجدت مشكلات متعلقة بالإدخال بلغة «برايل».

وبدورها نشرت مجلة Inc، اليوم (الجمعة)، خبرا قالت فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية نصحت موظفيها والمتعاقدين معها «بشدة» من الامتناع عن تنزيل نظام التشغيل الجديد، وذلك تفاديا للثغرات الموجودة فيه.

وتوقع باحثون أمنيون أن تتدارك شركة «أبل» الأمريكية الأخطاء والثغرات الموجودة في نظامها iOS 13، وذلك بطرح تحديث يحمل اسم iOS 13.1 وذلك مع نهاية الشهر الجاري.

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