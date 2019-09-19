سفارة المملكة في الفلبين لـ«المواطنين»: احذروا التعامل مع سماسرة الاستقدام

تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين من خطورة التعامل مع حسابات على مواقع التواصل أو مكاتب فلبينية أو أفراد فيما يتصل باستقدام العمالة المنزلية.

وشددت السفارة على أن استقدام العمالة المنزلية – حسب تعليمات الجهات المختصة في المملكة – يكون من خلال مكاتب الاستقدام في المملكة فقط.

وأشارت إلى أن القانون الفلبيني يجرّم الاستقدام المباشر والتعامل مع السماسرة والمكاتب الفلبينية الذين يعرضون تسهيلات وخدمات غير قانونية وينشرون مقاطع فيديو لعاملات على مواقع التواصل.

وأكدت السفارة أن مواطنين كُثر تعرضوا للنصب والاحتيال بسبب التعامل مع هذه المكاتب، كما تكبدوا خسائر مادية كبيرة، مشيرةً إلى أن السفارة لا زالت تتلقى شكاوى بهذا الشأن.