الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

«الدفاع» تكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو.. صواريخ كروز وطائرات إيرانية الصنع

«الدفاع» تكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو.. صواريخ كروز وطائرات إيرانية الصنع
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع  خلال مؤتمر صحفي، أدلة على تورط إيران بالهجمات التي استهدفت معملي أرامكو في السعودية.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها، كما عرض المالكي خلال المؤتمر، صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وخريص.

وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

وأكد المالكي أن لدى المملكة أدلة على أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا أن “هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة”، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: “شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا”. وأضاف أن الهجوم على “بقيق” و”خريص” هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في المملكة عبر وكلائها في اليمن، موضحا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

وأعلن تركي المالكي أن طائرات مسيرات إيرانية الصنع (درونز) من طراز “دلتا-ونج” شاركت في الهجوم على أرامكو. وعرض مقطعاً يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم استخدام صواريخ “كروز” دقيقة من طراز “يا علي” في الهجوم على معملي أرامكو، وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشأتين استخدمت نظام تموضع متقدماً مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدرها الإيراني. وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين التابعتين لأرامكو.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد لـ«بوتين»: المملكة ترغب بمشاركة دولية في تحقيقات «هجوم أرامكو»

ولي العهد لـ«بوتين»: المملكة ترغب بمشاركة دولية في تحقيقات «هجوم أرامكو»

ولي العهد: مهاجمة حقلَي «أرامكو» اختبار حقيقي للإرادة الدولية

ولي العهد: مهاجمة حقلَي «أرامكو» اختبار حقيقي للإرادة الدولية

اليوم.. «الدفاع» تعقد مؤتمراً صحفياً لعرض أدلة تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

اليوم.. «الدفاع» تعقد مؤتمراً صحفياً لعرض أدلة تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>