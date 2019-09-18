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«CNN»: قاعدة إيرانية قرب الحدود العراقية وراء الهجوم على «أرامكو»

«CNN»: قاعدة إيرانية قرب الحدود العراقية وراء الهجوم على «أرامكو»
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تواصل – وكالات:

صرح مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة تمكنتا من التحديد بـ”بدرجة احتمال كبير” المسؤول ومَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

ونقلت “لـCNN” عن المصدر قوله إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

إلى ذلك يقول محللون: إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص) وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطوراً في المنطقة ومنها صواريخ كروز.

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