«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة

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أعلنت الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمجال الترجمة بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مُترجم Translator)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُترجم (Translator).

الشروط:

1- درجة الدبلوم في (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).

2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عمل كمترجم لمدة لا تقل عن 4 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2019/10/30م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).