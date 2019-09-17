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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية  توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمجال الترجمة بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مُترجم Translator)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مُترجم (Translator).

الشروط:
1- درجة الدبلوم في (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).
2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عمل كمترجم لمدة لا تقل عن 4 سنوات.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2019/10/30م.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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