«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمجال الترجمة بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مُترجم Translator)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُترجم (Translator).
الشروط:
1- درجة الدبلوم في (اللغة الإنجليزية، الترجمة) أو ما يعادلها (لا يُشترط وجود خبرة سابقة).
2- أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة عمل كمترجم لمدة لا تقل عن 4 سنوات.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2019/10/30م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).