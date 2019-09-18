مسؤول أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الهجوم على منشآت أرامكو

تواصل – وكالات:

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي جرى من الأراضي الإيرانية، واستخدمت فيه صواريخ عابرة.

وأضاف، المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وفقا لقناة فرانس 24، أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خصوصاً الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

ورداً على سؤال عن ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول: “نعم”.