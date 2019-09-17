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«شرطة الرياض»: القبض على 3 متهمين سرقوا 100 ألف ريال من مطاعم ومحلات

«شرطة الرياض»: القبض على 3 متهمين سرقوا 100 ألف ريال من مطاعم ومحلات
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بـن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية, حيث جاوزت قيمة المسروقات مبلغ المائة ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بما نُسب إليهم, وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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