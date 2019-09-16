في أول ظهور لمتسلقي الرافعة العملاقة بالرياض: تصرفنا كان خاطئاً (فيديو)

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في أول ظهور لهم، اعترف متسلقو الرافعة العملاقة وهم من هواة رياضة “الباركور” أن تصرفهم كان خاطئاً ولا يدل مطلقاً على أي شجاعة.

وقال مشاري الخزيم أحد هواة رياضة “الباركور” خلال حديثه لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية، إنه يتدرب على رياضة ” الباركور “بشكل يومي بمعدل ساعتين يومياً.

يذكر أن الجهات الأمنية بالرياض كانت قد استدعت في وقت سابق 3 شبان ظهروا في مقطع فيديو، وهم يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة لالتقاط صورة سيلفي في مجازفة محفوفة بالمخاطر، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه المجازفات.