رويترز: واشنطن تدرس تبادل المعلومات الاستخبارية مع الرياض بعد هجوم أرامكو

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن «ضيف الله السفياني»

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن «ضيف الله السفياني»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية»

أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات

أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات

رويترز: واشنطن تدرس تبادل المعلومات الاستخبارية مع الرياض بعد هجوم أرامكو

رويترز: واشنطن تدرس تبادل المعلومات الاستخبارية مع الرياض بعد هجوم أرامكو
0

تواصل – وكالات:

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع المملكة عقب هجمات استهدفت اثنتين من منشآتها النفطية السبت الماضي، وفقا لـ”رويترز”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران المسؤولية عنه.

وقال في تغريدة على تويتر إن “إمدادات النفط في السعودية تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للرد بناء على عملية التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وبأي أشكال سنمضي قدمًا”.

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قد أدان الهجوم على معملي أرامكو في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال بيري، اليوم الاثنين، إن “هذا السلوك غير مقبول”، وإن إيران “تتحمل المسؤولية عن هذا العمل”. وأضاف “ما من شك في أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي”.

كما أشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب سمح بالإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في حال احتاجت الولايات المتحدة إليها، وأن “وزارته مستعدة” لتنفيذ ذلك إذا لزم الأمر.

وأوضح بيري أنه “على الرغم من المساعي الإيرانية الخبيثة، إلا أننا على ثقة في قدرة السوق على التعافي”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأمم المتحدة» تُدين الهجمات على معملَي «أرامكو»

«الأمم المتحدة» تُدين الهجمات على معملَي «أرامكو»

أسعار النفط ترتفع أكثر من 10% بعد هجمات أرامكو

أسعار النفط ترتفع أكثر من 10% بعد هجمات أرامكو

بالفيديو.. القبض على عدد من المخالفين بجبال النرجس في الرياض

بالفيديو.. القبض على عدد من المخالفين بجبال النرجس في الرياض

صور.. مسؤولون أمريكيون: استخدام صورايخ «كروز» في الهجمات على معملي «أرامكو»

صور.. مسؤولون أمريكيون: استخدام صورايخ «كروز» في الهجمات على معملي «أرامكو»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>