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في حادثة مُفجعة.. وفاة ٧ أشخاص إثر حريق مروع داخل منزل بالرياض

في حادثة مُفجعة.. وفاة ٧ أشخاص إثر حريق مروع داخل منزل بالرياض
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تواصل- الرياض:

توفي 7 أشخاص إثر حريق مروع اندلع في شقة بعمارة مكونة من دورين بحي الجرادية في الرياض.

وفي التفاصيل، ذكرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا فجر اليوم الاثنين من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية.

وعلى الفور انتقلت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة.

وعملت الفِرَق فورًا على إخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قِبَل الفِرَق الطبية بعد الكشف عليهم، وهناك  حالتا إصابة نُقلتا للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأكدت مديرية الدفاع المدني تأسفها لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة؛ بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل، ومنع مسببات الحريق عن الأطفال، والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية.

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