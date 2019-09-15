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«طلقة مسمار حديد» تخترق فخذ وافد بالطائف

«طلقة مسمار حديد» تخترق فخذ وافد بالطائف
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تواصل – الطائف:

نجح فريق طبي في مستشفى قيا العام، من إجراء عملية جراحية ناجحة، لمقيم باكستاني يبلغ من العمر 53 عامًا؛ جراء إصابته بطلقة “مسمار حديد”، تم إحضاره كحالة إسعافية لطوارئ المستشفى.

واتضح من خلال الفحوصات الطبية والأشعة، أن الطلقة اخترقت عضلة الفخذ الأيمن للمصاب، واستقرت داخل عظمة الفخذ؛ نتيجة عامله الخاطئ مع أحد الأجهزة المستخدمة لتثبيت المسامير.

وتقرر إخضاع المصاب لعملية جراحة عاجلة لاستخراج المسمار والسيطرة على ما تَسبب به من نزيف، بعد معاينة الحالة من قبل فريق طبي بالمستشفى.

وأفاد المستشفى، بأنه تم إجراء عملية جراحية لاستخراج المسمار، قادها فريق بقيادة استشاري الجراحة الدكتور مكاوي، وبمساعدة أخصائي العظام، وتم استخراج المسمار من عضمة الفخذ دون أي مضاعفات؛ فيما تم تنويم المريض تحت الملاحظة.

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