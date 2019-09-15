الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المتحدث الأمني: احتواء حريقيْن في معمليْن لـ «أرامكو»

المتحدث الأمني: احتواء حريقيْن في معمليْن لـ «أرامكو»

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين: فرض الأمر الواقع لن يطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

الاعتداء على مواطن سعودي وسلب أمواله بالكويت.. أراد شراء سيارة

الاعتداء على مواطن سعودي وسلب أمواله بالكويت.. أراد شراء سيارة
0

تواصل – متابعات:

تعرض مواطن سعودي في الكويت، للاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزته من أموال، وذلك أثناء ذهابه لشراء سيارة، حسبما ذكرت مصادر.

وتعود التفاصيل – بحسب المصادر – أن المواطن كان ذاهباً لشراء مركبة، فالتقى بثلاثة أشخاص لكنه اختلف معهم فانهالوا عليه بالضرب وسرقوا مبلغ 300 دينار كانت بحوزته.

وأضافت المصادر أن آثار الاعتداء بدت على جميع أنحاء جسد المواطن، حيث تقدم بشكوى إلى مخفر سعد العبدالله، وقدم تقريراً طبياً يفيد بتعرضه لاعتداء بالضرب.

إلى ذلك قال مصدر أمني، وفقا لـ”الرأي”، إنه تم تسجيل قضية سلب بالقوة بحق ثلاثة أشخاص مجهولين، حيث أدلى المعتدى عليه بأوصافهم وزود رجال المباحث برقم الهاتف الذي تواصلوا معه من خلاله أثناء عملية الشراء، وأحيلت القضية للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد الهجوم الإرهابي على معملي «أرامكو».. الكويت تطالب بجهود دولية للجْم الحوثيين

بعد الهجوم الإرهابي على معملي «أرامكو».. الكويت تطالب بجهود دولية للجْم الحوثيين

السجن مدى الحياة لمعلم تحرش بطالبِه في الكويت

السجن مدى الحياة لمعلم تحرش بطالبِه في الكويت

أغرب قضية نصب بالكويت.. سجين ينتحل شخصيات مشاهير من داخل محبسه

أغرب قضية نصب بالكويت.. سجين ينتحل شخصيات مشاهير من داخل محبسه

الكويت: لا حل للصراع «العربي – الإسرائيلي» دون إنهاء الاحتلال

الكويت: لا حل للصراع «العربي – الإسرائيلي» دون إنهاء الاحتلال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد
ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي
تدوينات حرة

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>