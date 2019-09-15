الاعتداء على مواطن سعودي وسلب أمواله بالكويت.. أراد شراء سيارة

تواصل – متابعات:

تعرض مواطن سعودي في الكويت، للاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزته من أموال، وذلك أثناء ذهابه لشراء سيارة، حسبما ذكرت مصادر.

وتعود التفاصيل – بحسب المصادر – أن المواطن كان ذاهباً لشراء مركبة، فالتقى بثلاثة أشخاص لكنه اختلف معهم فانهالوا عليه بالضرب وسرقوا مبلغ 300 دينار كانت بحوزته.

وأضافت المصادر أن آثار الاعتداء بدت على جميع أنحاء جسد المواطن، حيث تقدم بشكوى إلى مخفر سعد العبدالله، وقدم تقريراً طبياً يفيد بتعرضه لاعتداء بالضرب.

إلى ذلك قال مصدر أمني، وفقا لـ”الرأي”، إنه تم تسجيل قضية سلب بالقوة بحق ثلاثة أشخاص مجهولين، حيث أدلى المعتدى عليه بأوصافهم وزود رجال المباحث برقم الهاتف الذي تواصلوا معه من خلاله أثناء عملية الشراء، وأحيلت القضية للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.