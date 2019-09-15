«تكافل» تدعم 270 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول

تواصل – واس:

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت إعانات الفصل الدراسي الأول قرابة 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يقارب 135 مليون ريال.

ويمثل هذا الدعم، الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

وبهذه المناسبة فإن المؤسسة تتقدم بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على دعمهم للمؤسسة ولكل ما يدعم الطلاب المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي.

يأتي ذلك إسهاماً في تحقيق استراتيجية المؤسسة في دعم التنمية التعليمية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.

وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى “المادي والمعنوي والتعليمي” للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.

ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة “تفوّق”، وبرامج الدعم العيني “وجبتي” و “كسوتي” وبرنامج التمكين الرقمي “هدية المعرفة” و “دروس التقوية الإلكترونية”، كما يمكن لطلبة تكافل الاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa.