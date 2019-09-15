4500 من حملة الدبلومات الصحية ينتظرون حصر رغباتهم اليوم

تواصل – الرياض:

يترقب حملة الدبلومات الصحية الدفعة الثانية، البالغ عددهم أكثر من 4500، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف حصر رغباتهم، اليوم الأحد؛ استعدادًا لتوجيههم.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحة التدريب إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2019م بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

من جانبهم أوضح الخريجون إنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ 4 / 9 / 1440هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت.

وقالوا إن وزارة الصحة اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.

وذكر الخريجون أن الوزارة طلبت منهم تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص قبل دخول البرنامج، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية، حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه ما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

يذكر أن أمرا ملكيا صدر قبل نحو ستة أعوام كان قضى بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الشهادة الجامعية، حيث تم معالجة وضع دفعتين فيما لا تزال الدفعة الثالثة تنتظر، حيث بيّنت الوزارة بحسب خريجين بأنه سيتم استحداث برنامج خاص لإلحاقهم بالبقية العام الحالي.