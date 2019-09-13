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خرج مبكراً لصلاة الجمعة.. اختفاء مسن في ظروف غامضة بـ«الطائف»

خرج مبكراً لصلاة الجمعة.. اختفاء مسن في ظروف غامضة بـ«الطائف»
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت أسرة المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، بالمساعدة في البحث عنه بعد اختفائه في ظروف غامضة قبل صلاة الجمعة صباح اليوم.

وقال ابنه إن والده خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.

وأوضح أن والده يستقل مركبة من نوع “كرسيدا موديل 88” لونها أبيض، وتحمل اللوحة رقم “أ ص ص 9821″، ولا يوجد معه وسيلة اتصال، مضيفا أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً حتى الآن، داعياً من يجده الاتصال على الرقم: (0562905428).

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