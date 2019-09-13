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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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