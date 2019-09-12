تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جان ضرب مواطناً بحديدة حتى الموت

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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمحافظة حفر الباطن، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالرحمن بن علي بن هادي المري ( سعودي الجنسية )، على قتل / مشعل بن عموش بن سليم المطيري ( سعودي الجنسية )، وذلك بضربة بحديدة كبيرة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن علي بن هادي المري (سعودي الجنسية) يوم الأربعاء 12 / 01 / 1441 هـ بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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