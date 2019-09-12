انفجار مستودع ذخيرة بقاعدة عسكرية في «قبرص التركية»

تواصل – وكالات:

أوضح مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، اليوم الخميس، أن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، مما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير.

وكتب وزير خارجية قبرص الشمالية، كورديت أوزيرساي، على صفحته على فيسبوك أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

وقال أوزيرساي: “للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات”، مضيفا أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيداً.