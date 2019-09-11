محافظة جدة تكشف حقيقة اختطاف طفل من أمام مدرسة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت محافظة جدة مع مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، والذي يظهر عدداً من الأشخاص وهم يطاردون طفلاً أمام مدرسته فيما بدا لأول وهلة أنه محاولة خطف.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إن الجهات الأمنية وإدارة التعليم أفادتا بعدم ورود أي بلاغ عن اختطاف طفل في حي الأجواد حيث تقع المدرسة.

وأشارت إلى أن إفادة الجهات المختصة أوضحت أن المقطع المتداول جرت مباشرته كذلك والتحقق منه، وتبين أنه أشبه بالمزحة؛ حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً لوضعه في مركبة يستقلها مجموعة آخرون.

من جانبه، نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد في جدة، موضحاً أنها لا تتعدى عن المزاح بين مجموعة من الأصدقاء.