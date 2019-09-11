«تقويم التعليم» تكشف حقيقة إلغاء اختبار القدرات للقبول في الجامعات

تواصل – واس:

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة، بخصوص التوجه إلى إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات تود هيئة تقويم التعليم والتدريب بوصفها الجهة المخولة بموجب تنظيمها في إقرار هذه الاختبارات وتنفيذها وتطويرها، أن توضح الآتي:

أولاً: تم إقرار اختبار القدرات وذلك بناء على أمر سامي كريم رقم 8/471 وتاريخ 19 / 06 / 1421 هـ، نص على أنه يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات، واختبارات لقياس التحصيل العلمي بمقابل مالي، وتعد معيارا يستخدم إلى جانب معيار نتائج الثانوية العامة.

ثانياً: نص تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14 / 2 / 1440 هـ في فقرته السادسة من المادة الرابعة بأن يكون من اختصاصاتها “بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية..)، وكذلك نص تنظيم الهيئة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها الجهة المسؤولة عن بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، كما نصت الفقرة رقم السابعة من المادة الثامنة من تنظيم الهيئة على أنه من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

ثالثاً: يعد المركز الوطني للقياس التابع للهيئة أحد أهم المراكز المتخصصة في الاختبارات المعيارية على مستوى المنطقة والعالم ويضم خبرات علمية متقدمة في القياس والتقويم وتستعين بالمركز الكثير من الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ الاختبارات المعيارية بمختلف أنواعها ومستوياتها.

رابعاً: الاختبارات المعيارية للقبول في الجامعات معتمدة في معظم الدول المتقدمة لأنها تقدم تقييما أكثر مصداقية لقدرات الطالب وإمكاناته العلمية.

خامساً: حققت اختبارات القدرات والتحصيلي التي يجريها المركز الوطني للقياس التابع للهيئة منذ بداية تطبيقها منذ أكثر من عشر سنوات خدمات جليلة لرفع جودة المدخلات للجامعات وتقييم ذا مصداقية لمستويات الطلاب.

سادساً: لضمان مزيد من العدالة في فرص القبول للجميع وضمن سياستها للجودة تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث التقويمية بصفة مستمرة لتطوير هذه الاختبارات وتحسينها في إظهار مستويات الطلاب وزيادة قدرتها التنبؤية لمستوى أدائهم الجامعي وفي الاختبارات المهنية.

وفي ضوء ما سبق، تؤكد الهيئة -بوصفها الجهة المخولة بموجب تنظيمها في إقرار هذه الاختبارات وتنفيذها وتطويرها- استمرار العمل بهذه الاختبارات، وأن الهيئة لم يصلها أي طلبات من جهات رسمية بشأن مراجعة هذه الاختبارات، وتهيب بالطلبة بالاستعداد الجيد لهذه الاختبارات والاستفادة من المواد التدريبية والإثرائية المتوفرة على موقع المركز الوطني للقياس.