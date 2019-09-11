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مداهمة أحد الأحواش وضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل (فيديو)

مداهمة أحد الأحواش وضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق التفتيش بوزارة التجارة والاستثمار من ضبط متلاعبين يخلطون البنزين بالديزل داخل أحد الأحواش، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وداهمت فرق التفتيش بالوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فجر اليوم أحد الأحواش، الذي تم تخصيصه من قبل متلاعبين، لخلط البنزين بالديزل، ثم إعادة بيعه للمحطات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، أحد منسوبي إدارة الرقابة التجارية بالوزارة من موقع التلاعب، وهو يقدم شرحا لكيفية طريقة الخلط، عن طريق الشحن والتفريغ باستخدام خزانات أرضية تسع 4 آلاف لتر، مؤكدا أنه تم ضبط المتلاعبين والسيارات المستخدمة التي تقوم بتعبئة البنزين من شركة أرامكو ثم الدخول إلى الحوش الذي يحتوي على خزانات أرضية، حيث تقوم بتفريغ البنزين وخلطه بالديزل وتعبئته مرة أخرى ثم توزيعه على المحطات.

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