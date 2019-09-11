بالفيديو.. الإطاحة بمهربين يُخبئون «القات» بطرق غريبة

تواصل – الرياض:

تمكن رجال الأمن في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، من إحباط محاولة 4 متسللين، من الجنسية الإثيوبية، تهريب 121 حزمة من القات المخدر.

وتعود التفاصيل إلى اشتباه القوات في مركبة، وبعد تفتيشها عُثر على حزمة قات مخبأة في رفرف الإطار الأمامي، كما تم الاشتباه في سيارة “جيب” وعند تفتيشها وُجد 41 حزمة قات مخبأة داخل تجويف سري أسفل المقعد، حيث جرى تحرير محضرين وتحويل قائدي المركبتين إلى جهات الاختصاص.

كما ضبط رجال الأمن بقيادة الأفواج بمنطقة جازان 7 حزمات من القات مخبأة في الحقيبة الخلفية في سيارة من نوع “إلنترا”، حيث تم إيقاف قائدها تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.