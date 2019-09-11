أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على توقعات طقس اليوم

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) فيما تؤثر الرياح النشطة على وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .