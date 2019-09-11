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بشرى سارة من بنك التنمية الاجتماعية للمقترضين وذوي الدخل المنخفض

بشرى سارة من بنك التنمية الاجتماعية للمقترضين وذوي الدخل المنخفض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية إتاحة الفرصة لمن أمضى ثلاث سنوات من تاريخ إغلاق تمويله لدى البنك، بالتقدم بعد استيفائه الشروط على قروض منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء بنك التنمية الاجتماعية عبر “تويتر” أنه “في حال كان المتقدم غير موظف حكومي فلا بد من إحضار كفيل يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن تسمح له التزاماته المسجلة بالكفالة”.

وأضاف أنه في حال تعثر المقترض عن السداد يتم الرفع لجهة عمل الكفيل؛ ليتم الحسم من قبلهم والتحويل لصالح القرض.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية أيضا حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي، والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين ذوي الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، مثل تمويل الأسرة والزواج والترميم.

ويتيح البنك للموظف الحكومي الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط، أو كفالة شخصين دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول.

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