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ضبط 843 ألف عبوة تجميل مخالفة وإغلاق مستودعين بجدة

ضبط 843 ألف عبوة تجميل مخالفة وإغلاق مستودعين بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت فيهما 843 ألف عبوة لمنتجات تجميلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مفتشيها نفذوا جولات رقابية في مدينة جدة للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعي مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.

وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذين جرى إغلاقهما، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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