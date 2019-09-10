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قبل ساعات من الكشف عنها.. أسعار ومزايا هواتف «آيفون 11»

قبل ساعات من الكشف عنها.. أسعار ومزايا هواتف «آيفون 11»
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تواصل – وكالات:

قبيل ساعات من إعلان شركة آبل عن سلسلة هواتفها الجديدة “آيفون 11” في مؤتمرها السنوي الليلة في التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، كشفت مواقع متخصصة عن أهم المزايا المرتقبة والأسعار المتوقعة لهذه الهواتف.

تشمل سلسلة منتجات آبل الجديدة هواتف iPhone 11 وiPhone 11R وiPhone 11 Max إضافة إلى Apple Watch 5.

ومن المنتظر أن تكون مشاهدة عرض آبل في مؤتمرها السنوي أسهل بكثير من أي وقت سابق، حيث سيتم بث فعاليات المؤتمر على موقع يوتيوب للمرة الأولى.

وسيكون iPhone 11 خليفة XR مع شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة وكاميراتين فقط. ومن المحتمل أن تكون هذه الكاميرات من هواتف XS الحالية أو على الأقل شيئا مشابها جدا، بمعنى الكاميرا العادية والتيلي.

ومن المتوقع أن تتمتع جميع طرز iPhone 11 الثلاثة بشحن لاسلكي عكسي، سيسمح لها ذلك بشحن AirPods الجديد، بالإضافة إلى ساعة Apple.

وفيما يتعلق بالشحن السلكي هناك تقارير عن USB-C، ترجح أن تقوم آبل بشحن أجهزة iPhone باستخدام كابل USB-C، ما يمكن المستخدمين أخيرا من استخدام الكبل المناسب لتوصيل جهاز iPhone بجهاز MacBook.

وستستخدم Apple بطاريات كبيرة الحجم، لذلك ستستمر أجهزة آيفون لفترة أطول.

كما ستقدم آبل مجموعة شرائح جديدة أكثر قوة وهي Apple A13، فيما قد تقفز إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت على طرازات Pro و4 جيجابايت على جهاز آيفون الأساسي.

وبحسب ” gsmarena” فإن الأسعار من المتوقع أن تكون نفس أسعار الجيل الحالي. هذا يعني أن iPhone 11 سيبدأ بسعر 750 دولار بينما الأحدث سيكون بسعر 1000 دولار فيما فوق.

وتحديدا سيبدأ iPhone 11 Pro بسعر 1000 دولار و 11 Pro Max بسعر 1100 دولار.

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