مكاتب الاستقدام: خدمة «معروفة» غير مرغوبة لانخفاض أرباحها

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر بمكاتب الاستقدام أن خدمة «معروفة» التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما زالت مقصورة على العمالة المنزلية الفلبينية فقط، مبينة أن الخدمة متاحة منذ 3- 4 أشهر تقريباً، فهي تختص باستقدام عمالة محددة وفقاً للتكلفة الثابتة البالغة 8850 ريالاً (أقل بـ 50 % من تكلفة الاستقدام المعتاد) «غير شاملة للقيمة المضافة»، مشيرة إلى أن المدة المحددة بـ 45 يوماً ليست ممكنة في ظل بعض التعقيدات المتعلقة بإنهاء الإجراءات الخاصة في الفلبين.

وأوضحت المصادر أن أكثر المكاتب لا ترغب في التعامل مع خدمة «معروفة»، نظراً للمشكلات الناجمة عن هذه النوعية من المعاملات، إضافة لانخفاض الهوامش الربحية التي لا تتجاوز 10% تقريباً.

وأضافت أن أبرز المشكلات المتعلقة بخدمة «معروفة» تتمثل في رفض العمالة السفر بعد إنهاء كافة الإجراءات قبل السفر، إذ تقدر العمالة المنزلية الرافضة للعمل بعد إنهاء الإجراءات بنحو 20% – 30% تقريباً، ما يسهم في الدخول في إشكالات مع الكفلاء، نظراً لعدم القدرة على الالتزام باستقدام هذه العاملة المنزلية المحددة.