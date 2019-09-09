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توجيه من أمين مكة بشأن أخطاء لوحات المحال التجارية والأسماء الأجنبية

توجيه من أمين مكة بشأن أخطاء لوحات المحال التجارية والأسماء الأجنبية
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات بوجوب الكتابة بلغة عربية سالمة من الأخطاء اللغوية والذوقية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بشكل واضح.

جاء ذلك بناءً على مُذكرة التفاهم المُوقعة بين أمانة العاصمة المقدّسة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم به الأمانة جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.

وأكد أمين مكة على ضرورة إلزام جميع المحال التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدّسة باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحال، تفعيلاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشدّداً على عدم إصدار أيّ تراخيص لأيّ منشأة لا تحمل اسماً عربياً.

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