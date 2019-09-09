«شرطة مكة» تحقق في اختفاء مقيم بعمر 14 عامًا

تواصل – الرياض:

شرعت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة في التحقيق عن أسباب اختفاء مقيم جزائري يبلغ من العمر 14 عاماً من منزل ذويه بعزيزية مكة.

وأوضح والد المفقود أن ابنه اسمه عبدالرحمن موفق لا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية، وخرج من منزلهم بحي العزيزية قبل قرابة أسبوعين ولا يملك هاتفاً جوّالاً.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ لشرطة العزيزية التي أخذت أقواله وفتحت ملف القضية، مبيناً أن ابنه سبق أن قام بالاختفاء مدة ثلاثة أيام تقريباً بدعوى الملل والطفش، وعُثر عليه بعدها في الحرم المكي الشريف.

وناشد في ختام حديثه مَن يملك معلومات عنه إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمن، ويمكن التواصل معه على الرقم: (0548996570).